Le proteste contro le violenze di genere in Australia (Di martedì 16 marzo 2021) Si sono tenute in più di 40 città Australiane, dopo che nelle ultime settimane due politici erano stati accusati di stupro Leggi su ilpost (Di martedì 16 marzo 2021) Si sono tenute in più di 40 cittàne, dopo che nelle ultime settimane due politici erano stati accusati di stupro

Ultime Notizie dalla rete : proteste contro Mark Rutte potrebbe diventare il premier più longevo nella storia dei Paesi Bassi Nonostante il suo governo sia caduto per uno scandalo con un'eco globale e a dispetto delle violente proteste contro le restrizioni per la pandemia, i sondaggi dicono che Mark Rutte potrà formare il ...

Bagno di sangue in Birmania: attaccate 59 aziende legate alla Cina È strage di manifestanti Un massacro di innocenti, il più grave dall'inizio delle proteste contro il golpe: almeno 59 morti ieri, con media locali che riferiscono di oltre un centinaio. La Birmania è ormai in fiamme, con migliaia di giovani che continuano a scendere nelle strade ...

Cartelloni e proteste, manifestazione contro la didattica a distanza Oggi Treviso Le proteste contro le violenze di genere in Australia Si sono tenute in più di 40 città australiane, dopo che nelle ultime settimane due politici erano stati accusati di stupro ...

LETTERA Meghan, Harry, razzismo e politically correct Gentile Severgnini, Piers Morgan, uno dei più importanti giornalisti Inglesi si è dimesso dopo essere stato sommerso da una ondata di proteste per aver detto di non credere alle accuse di Meghan Markl ...

