Keisuke Honda: nuova avventura in Azerbaigian

Il calciatore Keisuke Honda è pronto per una nuova avventura in Azerbaigian. L'ex giocatore del Milan ha infatti firmato per il Neftchi Baku, squadra che milita nella Premyer Liqasi in Azerbaigian.

Keisuke Honda: quando ha firmato il contratto?

Dopo aver effettuato le visite mediche in mattinata, Keisuke Honda ha sottoscritto nel pomeriggio del 15 marzo il contratto che lo legherà al Neftchi Baku sino al termine della stagione. L'ex centrocampista del Milan arriva in Azerbaigian dopo un anno di militanza in Brasile con il Botafogo. avventura, che ha un po' deluso le aspettative, con pochi squilli per il giocatore giapponese. Il calciatore sembrava inizialmente destinato al ...

MCalcioNews : Keisuke Honda riparte dall'Europa: avventura in Azerbaigian - Daniele20052013 : Nuova avventura per Keisuke Honda - Sottoporta_ICI : Keisuke #Honda è un nuovo calciatore del Neftchi Baku, squadra azera. ???? Non smette mai di meravigliarci il giappo… - GianmarcoLotti : RT @g_tacconi: Keisuke fermati, fatti una famiglia. - sportli26181512 : UFFICIALE: l'ex Milan Honda riparte dall'Azerbaigian: Dopo aver effettuato le visite mediche in mattinata, Keisuke.… -

