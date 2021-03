Gasperini: «C’è rammarico. Questa non è la vera Atalanta» (Di mercoledì 17 marzo 2021) Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Real Madrid: le sue dichiarazioni Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di SportMediaset al termine del match di Champions League contro il Real Madrid. «Abbiamo subito gol evitabili che hanno spalancato la qualificazione del Real Madrid. Avrebbe potuto essere una partita più equilibrata, c’è rammarico perché avevamo qualche chance. La Champions è stata un’esperienza molto positiva per tutti, dalla società ai calciatori. Però abbiamo la sensazione che, per quanto fosse difficile, avremmo potuto fare di più. Siamo stati sotto al nostro standard». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Real Madrid: le sue dichiarazioni Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di SportMediaset al termine del match di Champions League contro il Real Madrid. «Abbiamo subito gol evitabili che hanno spalancato la qualificazione del Real Madrid. Avrebbe potuto essere una partita più equilibrata, c’èperché avevamo qualche chance. La Champions è stata un’esperienza molto positiva per tutti, dalla società ai calciatori. Però abbiamo la sensazione che, per quanto fosse difficile, avremmo potuto fare di più. Siamo stati sotto al nostro standard». Leggi su Calcionews24.com

