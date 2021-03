Elliot Page: "Finalmente posso recitare nel mio vero corpo" (FOTO) (Di martedì 16 marzo 2021) Elliot Page ha rilasciato la prima intervista su Time dopo aver effettuato il coming out come trasgender e ha raccontato le sensazioni con cui si approccerà alla recitazione Elliot Page ha rilasciato a Time Magazine la prima intervista dopo aver effettuato il coming out come trasgender l'1 dicembre 2020. L'attore ha raccontato le sensazioni con cui si approccerà alla recitazione grazie al suo nuovo corpo. Come riportato da Indiewire, Elliot Page ha dichiarato: "Sono veramente emozionata all'idea di recitare con il mio vero corpo. Non mi interessano tutte le difficoltà che ho incontrato. Questo momento ripaga tutto quanto, Finalmente! Nulla eguaglia il modo in cui mi sento adesso". Il protagonista di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 16 marzo 2021)ha rilasciato la prima intervista su Time dopo aver effettuato il coming out come trasgender e ha raccontato le sensazioni con cui si approccerà alla recitazioneha rilasciato a Time Magazine la prima intervista dopo aver effettuato il coming out come trasgender l'1 dicembre 2020. L'attore ha raccontato le sensazioni con cui si approccerà alla recitazione grazie al suo nuovo. Come riportato da Indiewire,ha dichiarato: "Sono veramente emozionata all'idea dicon il mio. Non mi interessano tutte le difficoltà che ho incontrato. Questo momento ripaga tutto quanto,! Nulla eguaglia il modo in cui mi sento adesso". Il protagonista di ...

Advertising

Phiodem : ma vogliamo parlare di Elliot Page con i capelli corti, anche se quella frangia per me un po' meh sono così eppi pe… - Piero_Strada : RT @gayit: Elliot Page sul Time, prima copertina dopo il coming out: 'Unitevi a me contro l'odio transfobico' - Terra2itter : Molto contento per Elliot Page che ora potrà dimostrare di essere anche un attore di merda. - SPYit_official : Elliot Page, prima intervista dopo il coming out: “Ho ricevuto tanto odio transfobico ma anche amore” #transgender… - Melaion : RT @gayit: Elliot Page sul Time, prima copertina dopo il coming out: 'Unitevi a me contro l'odio transfobico' -