Covid: premier francese, 'siamo in una sorta di terza ondata' (Di martedì 16 marzo 2021) Parigi, 16 mar. (Adnkronos) - "siamo in una sorta di terza ondata dell'epidemia, caratterizzata da numerose varianti". Lo ha dichiarato il premier francese, Jean Castex, rispondendo alle domande dei deputati dell'Assemblea nazionale sulla situazione epidemiologica nel Paese. Intanto, riporta l'emittente 'Bfm', il presidente Emmanuel Macron dovrebbe incontrare alle 17 i membri del Comitato scientifico francese e un'ora dopo l'associazione dei medici rianimatori. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Parigi, 16 mar. (Adnkronos) - "in unadidell'epidemia, caratterizzata da numerose varianti". Lo ha dichiarato il, Jean Castex, rispondendo alle domande dei deputati dell'Assemblea nazionale sulla situazione epidemiologica nel Paese. Intanto, riporta l'emittente 'Bfm', il presidente Emmanuel Macron dovrebbe incontrare alle 17 i membri del Comitato scientificoe un'ora dopo l'associazione dei medici rianimatori.

