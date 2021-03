Conferenza stampa Flick: «Siamo soddisfatti. Coman e Neuer? Non dico nulla» (Di martedì 16 marzo 2021) Hans-Dieter Flick ha parlato alla vigilia di Bayern Monaco-Lazio Hans-Dieter Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro la Lazio. LEGGI LA Conferenza stampa SU LAZIO NEWS 24 DIFFERENZA PASSATA STAGIONE – «Non ce ne sono molte. Siamo molto soddisfatti delle ultime sfide, anche dopo quella con la Lazio. Coman e Neuer non si sono allenati oggi, ma abbiamo ancora 30 ore di tempo. Non dirò nulla oggi, decideremo domani mattina. Speriamo di averli entrambi a disposizione». DANTAS E NUBEL – «Dantas? Non dobbiamo decidere ora, ha fatto grandi progressi. È un calciatore eccellente, speravamo potesse fare anche solo qualche gara con ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 marzo 2021) Hans-Dieterha parlato alla vigilia di Bayern Monaco-Lazio Hans-Dieter, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato inalla vigilia del match di Champions League contro la Lazio. LEGGI LASU LAZIO NEWS 24 DIFFERENZA PASSATA STAGIONE – «Non ce ne sono molte.moltodelle ultime sfide, anche dopo quella con la Lazio.non si sono allenati oggi, ma abbiamo ancora 30 ore di tempo. Non diròoggi, decideremo domani mattina. Speriamo di averli entrambi a disposizione». DANTAS E NUBEL – «Dantas? Non dobbiamo decidere ora, ha fatto grandi progressi. È un calciatore eccellente, speravamo potesse fare anche solo qualche gara con ...

