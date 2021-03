Boxe | Joshua vs Fury quando? Ecco le possibili date e sedi

(Di martedì 16 marzo 2021) Chi sarà il re dei pesi massimi? Anthony, detentore delle cinture Wba, Ibf e Wbo o Tyson, detentore della cintura Wbc? Lo stabiliranno i due incontri previsti dal contratto firmato dagli entourage dei due campioni. Lo ha annunciato ieri il promoter Eddie Hearn: “Tutte le parti in causa hanno firmato – ha detto – e nelle prossime settimane lavoreremo per individuare lee ledi questi grandissimi eventi pugilistici“. Già, lee le. Dove e. Nel primo match è prevista la stessa borsa (139 milioni di euro) mentre la rivincita sarà 60% e 40% allo sconfitto. L’annuncio diè previsto per aprile e al momento restano solo indiscrezioni. La prima, attesissima sfida dovrebbe tenersi a giugno mentre ...

Il momento tanto atteso per lamondiale è finalmente arrivato: Anthonye Tyson Fury hanno firmato l'accordo che ufficializza la sfida del secolo, quella per intenderci che sancirà l'unificazione totale del Mondiale dei ...Le firme più importanti degli ultimi 30 anni di storia dellasono state siglate poche ore fa. Ora è nero su bianco, ufficiale ed indelebile: Anthonye Tyson Fury si sfideranno nel match più atteso degli ultimi tre decenn i, lo scontro titanico che ...Le possibili date e sedi per i due incontri tra Anthony Joshua e Tyson Fury per l'unificazione dei titoli dei pesi massimi ...Anthony Joshua contro Tyson Fury, adesso è ufficiale. Il campione dei pesi massimi Ibf, Ibo, Wba e Wbo contro il campione del mondo Wbc: basta questo per definirlo «il match del secolo». I due pugili ...