America's Cup, Ineos pronta a diventare Challenger of Record per la prossima edizione (Di martedì 16 marzo 2021) Team New Zealand conduce per 6-3 la serie che mette in palio la America's Cup. I Kiwi hanno sconfitto Luna Rossa in una vibrante gara-9 e ora sono soltanto a un successo dalla difesa della Vecchia Brocca. L'equipaggio italiano deve invece imporsi in quattro regate consecutive per mettere le mani sulla Coppa America. Serve l'impresa agli uomini di Max Sirena, mentre i padroni di casa si sentono praticamente sicuri del successo e hanno sostanzialmente già definito quale sarà il futuro della competizione sportiva più antica al mondo. Secondo quanto riporta NZ Herald, la testata giornalistica più importante del paese, il Royal Yacht Squadron del Regno Unito sarà il Challenger of Record della 37ma America's Cup e sarà dunque il primo sfidante di Team New Zealander, il Defender della Vecchia Brocca. Il commodoro James ...

