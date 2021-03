Aifa sospende in via precauzionale l’uso del vaccino Covid AstraZeneca in tutta Italia (Di martedì 16 marzo 2021) . L’Agenzia Italiana del farmaco (Aifa) ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca contro Covid-19 su tutto il territorio nazionale. Tale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei. L’Agenzia Italiana del farmaco (Aifa) ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’EMA, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca contro Covid-19 su tutto il territorio nazionale. Tale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei, tra cui la Germania, ultima in ordine temprale ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 16 marzo 2021) . L’Agenziana del farmaco () ha deciso di estendere in via del tuttoe temporanea il divieto di utilizzo delcontro-19 su tutto il territorio nazionale. Tale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei. L’Agenziana del farmaco () ha deciso di estendere in via del tuttoe temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’EMA, il divieto di utilizzo delcontro-19 su tutto il territorio nazionale. Tale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei, tra cui la Germania, ultima in ordine temprale ...

