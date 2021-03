Addio a Marco Bogarelli: il re dei diritti tv è morto per Covid (Di martedì 16 marzo 2021) morto all’età di 64 anni Marco Bogarelli, manager del mondo dello sport ed ex presidente di Infront Italy: era ricoverato in ospedale da una decina di giorni dopo essere risultato positivo al Covid. Credit: Gabriele Maltinti/Getty ImagesDurante la notte è morto Marco Bogarelli, noto manager che nel corso della sua carriera si è guadagnato la fama di re dei diritti televisivi grazie alla compravendita e gestione di successo nel settore sportivo. Colpito dal Covid circa dieci giorni fa, era stato ricoverato in ospedale a Milano a causa di una grave polmonite. Le complicanze legate alla malattia si sono rivelate fatali. Nato nel 1956 a Milano, Bogarelli aveva 64 anni. Lo scorso anno era entrato nella proprietà del Mantova ... Leggi su ck12 (Di martedì 16 marzo 2021)all’età di 64 anni, manager del mondo dello sport ed ex presidente di Infront Italy: era ricoverato in ospedale da una decina di giorni dopo essere risultato positivo al. Credit: Gabriele Maltinti/Getty ImagesDurante la notte è, noto manager che nel corso della sua carriera si è guadagnato la fama di re deitelevisivi grazie alla compravendita e gestione di successo nel settore sportivo. Colpito dalcirca dieci giorni fa, era stato ricoverato in ospedale a Milano a causa di una grave polmonite. Le complicanze legate alla malattia si sono rivelate fatali. Nato nel 1956 a Milano,aveva 64 anni. Lo scorso anno era entrato nella proprietà del Mantova ...

