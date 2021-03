Whirlpool Napoli | il ministro Giorgetti scrive a De Luca | Seguo personalmente la vicenda

(Di lunedì 15 marzo 2021) Ildello Sviluppo Economico, Giancarlo, segue “” la vertenza dello stabilimento Whirpool di via Argine a, chiuso da ottobre scorso per volontà della multinazionale americana. Ilha risposto con una lettera al presidente della Regione Campania, cui si erano rivolti la settimana scorsa i lavoratori e le rappresentanze sindacali della Whirpool incontrati davanti ai cancelli di un’altro sito produttivo napoletano. “Ti informo che sto seguendola situazione cercando di dare concretezza ad una possibile soluzione”,a De. “Siccome sono abituato a parlare con i fatti, Ti posso assicurare che non appena ci sarà un segnale tangibile provvederò a dartene notizia e ...

Advertising

Martinaprocacc : RT @CivicraziaItaly: Whirlpool licenziamenti per i lavoratori dello stabilimento di Napoli: licenziamento ad Aprile ma retribuzione fino a… - CivicraziaItaly : Whirlpool licenziamenti per i lavoratori dello stabilimento di Napoli: licenziamento ad Aprile ma retribuzione fino… - Mela09061860 : @borghi_claudio @Federic39674782 Prof,ma se gli assembramenti( nomask Berlino novembre 2020, Napoli Maradona, Roma… - anteprima24 : ** #Whirlpool, Accurso: 'Su vertenza sembra calato il silenzio' ** - StartMagNews : #Whirlpool Napoli: De Luca faccia meno passerelle e dirette social ma più atti concreti. L’intervento della della s… -

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool Napoli

... con un tour che lo ha portato incontro ai volti segnati dalla fatica di chi sta perdendo il lavoro, come gli operai dello stabilimentodi, o dal dolore come la famiglia di Franco ...: De Luca faccia meno passerelle e dirette social ma più atti concreti. L'intervento della della segretaria generale Cisl Campania, Doriana Buonavita, e del segretario generale Fim ...Il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, segue “personalmente” la vertenza dello stabilimento Whirpool di via Argine a Napoli, chiuso da ottobre scorso per volontà della multinaziona ...Giancarlo Giorgetti, il Ministro dello Sviluppo Economico, ha inviato una lettera di risposta a Vincenzo De Luca sul caso Whirlpool.