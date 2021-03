Violenta tempesta elettrica: fulmini uccidono varie persone in India (Di lunedì 15 marzo 2021) L’India è il paese del Mondo con maggiori vittime uccise da fulmini. L’India settentrionale sta sperimentando condizioni meteo insolitamente perturbate per la stagione, compresi temporali che nelle aree meno elevate, assumono caratteristiche che sono tipiche dell’estate. A Nagpur, una metropoli del Maharashtra c’è stata una tempesta elettrica. Anche New Delhi (ormai megalopoli con 21.75 milioni Leggi su periodicodaily (Di lunedì 15 marzo 2021) L’è il paese del Mondo con maggiori vittime uccise da. L’settentrionale sta sperimentando condizioni meteo insolitamente perturbate per la stagione, compresi temporali che nelle aree meno elevate, assumono caratteristiche che sono tipiche dell’estate. A Nagpur, una metropoli del Maharashtra c’è stata una. Anche New Delhi (ormai megalopoli con 21.75 milioni

Advertising

LumsaNews : A #Pechino un ragazzo indossa una maschera e degli occhiali speciali per proteggersi dalla tempesta di sabbia che s… - AndrewPattone : Mood pomeridiano: Venite a me nuvole, levate in violenta tempesta nata per sventrarli. La coltre della notte mi… -