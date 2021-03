Vaccini, non la scienza ma i governi hanno deciso lo stop a Astrazeneca (Di lunedì 15 marzo 2021) Una decisione subita. Più politica che scientifica. Assunta dal Governo e ratificata dall’Agenzia italiana del farmaco, che fino a stamattina col presidente Giorgio Palù - e ieri sul sito con un comunicato ufficiale - ribadiva la sicurezza del vaccino Astrazeneca. A scegliere di sospendere “per ragioni esclusivamente precauzionali” il farmaco in tutta Italia è stato l’esecutivo. Molto più di un’ipotesi: per averne conferma basta leggere note stampa e dichiarazioni dei protagonisti della vicenda, che inevitabilmente, con lo stop, sia pure temporaneo, del “cavallo” sul quale l’Italia aveva puntato per vincere la corsa contro il virus, rallenterà ancora di più la campagna vaccinale. Con la nota stampa diramata poco dopo la diffusione della notizia, fonti del ministero della Salute spiegavano che “la decisione è stata assunta dopo un colloquio tra il ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 marzo 2021) Una decisione subita. Più politica che scientifica. Assunta dal Governo e ratificata dall’Agenzia italiana del farmaco, che fino a stamattina col presidente Giorgio Palù - e ieri sul sito con un comunicato ufficiale - ribadiva la sicurezza del vaccino. A scegliere di sospendere “per ragioni esclusivamente precauzionali” il farmaco in tutta Italia è stato l’esecutivo. Molto più di un’ipotesi: per averne conferma basta leggere note stampa e dichiarazioni dei protagonisti della vicenda, che inevitabilmente, con lo, sia pure temporaneo, del “cavallo” sul quale l’Italia aveva puntato per vincere la corsa contro il virus, rallenterà ancora di più la campagna vaccinale. Con la nota stampa diramata poco dopo la diffusione della notizia, fonti del ministero della Salute spiegavano che “la decisione è stata assunta dopo un colloquio tra il ...

