Vaccinazione dipendenti: situazione attuale, chiarimenti Inail, obblighi (Di lunedì 15 marzo 2021) 60 milioni di vaccini COVID-19 entro la fine di giugno. Questo l’obiettivo del nuovo esecutivo a guida Mario Draghi, obiettivo che passa attraverso un ruolo delle imprese, chiamate a collaborare attivamente nella somministrazione delle dosi per avviare la campagna di Vaccinazione dei dipendenti. Stando a quanto emerge da un incontro del Ministro della salute Roberto Speranza e del Ministro del lavoro Andrea Orlando con le parti sociali, Confindustria, per bocca del Direttore generale Francesca Mariotti ha ribadito la disponibilità delle aziende associate a coinvolgere nella campagna di Vaccinazione una platea di 12 milioni di persone, tra dipendenti e loro familiari. La proposta degli industriali dipende da un adeguamento degli attuali protocolli di sicurezza, in modo da consentire ai medici aziendali la ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 15 marzo 2021) 60 milioni di vaccini COVID-19 entro la fine di giugno. Questo l’obiettivo del nuovo esecutivo a guida Mario Draghi, obiettivo che passa attraverso un ruolo delle imprese, chiamate a collaborare attivamente nella somministrazione delle dosi per avviare la campagna didei. Stando a quanto emerge da un incontro del Ministro della salute Roberto Speranza e del Ministro del lavoro Andrea Orlando con le parti sociali, Confindustria, per bocca del Direttore generale Francesca Mariotti ha ribadito la disponibilità delle aziende associate a coinvolgere nella campagna diuna platea di 12 milioni di persone, trae loro familiari. La proposta degli industriali dipende da un adeguamento degli attuali protocolli di sicurezza, in modo da consentire ai medici aziendali la ...

