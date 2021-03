Udinese, Pozzo lancia l’allarme: “L’assenza di pubblico mi preoccupa, temo per una disaffezione al calcio” (Di lunedì 15 marzo 2021) Giampaolo Pozzo lancia l’allarme tramite il canale tematico del club friulano. Quando torneranno i tifosi allo stadio? Domanda alla quale risulta al momento complesso trovare una risposta. In questo particolare momento storico, almeno in Italia, è tutto fermo sotto questo punto di vista, con gli stadi che restano tristemente orfani di quelli che sono i loro veri padroni indiscussi, i tifosi. C’è da capire quali saranno i prossimi step e quando effettivamente le partite di calcio potranno ritrovare quella cornice che rende lo sport più bello, ma soprattutto lo rende vivo. Per i cinema ed i musei qualcosa si comincia a muovere, con la data del 27 marzo indicata dal Governo per la riapertura. In prima fila tra le società italiane all’avanguardia dal punto di vista tecnologico c’è l’Udinese. I friulani, un ... Leggi su mediagol (Di lunedì 15 marzo 2021) Giampaolotramite il canale tematico del club friulano. Quando torneranno i tifosi allo stadio? Domanda alla quale risulta al momento complesso trovare una risposta. In questo particolare momento storico, almeno in Italia, è tutto fermo sotto questo punto di vista, con gli stadi che restano tristemente orfani di quelli che sono i loro veri padroni indiscussi, i tifosi. C’è da capire quali saranno i prossimi step e quando effettivamente le partite dipotranno ritrovare quella cornice che rende lo sport più bello, ma soprattutto lo rende vivo. Per i cinema ed i musei qualcosa si comincia a muovere, con la data del 27 marzo indicata dal Governo per la riapertura. In prima fila tra le società italiane all’avanguardia dal punto di vista tecnologico c’è l’. I friulani, un ...

