Torna l'inverno, ecco da quando e dove (Di lunedì 15 marzo 2021) Graduale peggioramento del meteo nei prossimi giorni. La primavera, già un po' zoppicante, proprio nei pressi dell'equinozio subirà il tipico colpo di coda dell'inverno, con un'irruzione di venti di origine polare artica. Il team de iLMeteo.it avvisa che fino a mercoledì soffieranno intensi venti di Maestrale che diventeranno via via più freddi. Il tempo risulterà instabile soltanto sui confini alpini dove nevicherà fino in valle, e al Sud dove si potranno verificare alcuni temporali e nevicate sugli Appennini anche sotto i 1000 metri. Sarà da giovedì che l'arrivo di aria di origine artica potrebbe far peggiorare ulteriormente il tempo. L'ingresso delle correnti gelide potrebbe generare, nella giornata di venerdì, la formazione di un vortice ciclonico sul Mediterraneo. A seconda della sua posizione saranno interessate alcune regioni ...

