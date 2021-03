Scala | Riccardo Chailly confermato direttore musicale fino al 2025

(Di lunedì 15 marzo 2021)resteràdellaal. Lo ha annunciato ai membri del cda il sovrintendente dellaDominique Meyer . Il contratto del maestro era in scadenza a ...

Chailly resterà direttore musicale dellafino al 2025. Lo ha annunciato ai membri del cda il sovrintendente dellaDominique Meyer . Il contratto del maestro era in scadenza a ...approfondimento Carla Fracci a Sky Tg24: "Non esistono segreti, solo tanto lavoro"Chailly resterà direttore musicale dellafino al 2025. Lo ha illustrato il sovrintendente Dominique Meyer oggi ai membri del Cda. Il suo contratto era in scadenza a inizio 2022. Si ...Milano, 15 mar. (LaPresse) - Il consiglio di amministrazione del Teatro alla Scala riunitosi oggi ha accolto la proposta del sovrintendente e direttore ...Milano, 15 marzo 2021 -Riccardo Chailly è stato confermato alla guida musicale del Teatro alla Scala di Milano fino al 2025. L'incarico sarebbe scaduto nel 2022, ma il Cda del Piermarini ha già deciso ...