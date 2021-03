Salvini: 'Letta propone lo Ius Soli? Forse vuol far cadere il governo' (Di lunedì 15 marzo 2021) La proposta di riprendere lo Ius Soli lanciata dal neo segretario Pd, Enrico Letta , scatena la prima fibrillazione nella maggioranza. 'Se ne parla vuol dire che vuole far cadere questo governo', ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 15 marzo 2021) La proposta di riprendere lo Iuslanciata dal neo segretario Pd, Enrico, scatena la prima fibrillazione nella maggioranza. 'Se ne parladire chee farquesto', ha ...

