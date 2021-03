Regina Elisabetta, la quiete dopo la tempesta: inaspettato omaggio (Di lunedì 15 marzo 2021) Non proprio giorni felici a Buckingham Palace per la Regina Elisabetta, ma una buona notizia sembra riportare l’arcobaleno nella Royal Family La sorella della duchessa Kate Middleton è per la seconda volta mamma di una bellissima bambina: Grace Elizabeth Jane. Nata nelle prime ore di questo lunedì, 15 marzo, l’ultima arrivata della Royal Family prende L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Non proprio giorni felici a Buckingham Palace per la, ma una buona notizia sembra riportare l’arcobaleno nella Royal Family La sorella della duchessa Kate Middleton è per la seconda volta mamma di una bellissima bambina: Grace Elizabeth Jane. Nata nelle prime ore di questo lunedì, 15 marzo, l’ultima arrivata della Royal Family prende L'articolo proviene da Inews.it.

