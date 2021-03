Notte di sangue a Marino: 26enne arriva dalla ex col martello e stacca a morsi il dito a un agente (Di lunedì 15 marzo 2021) Notte di sangue a Marino: 26enne arriva dalla ex armato di martello. Poi, non pago, stacca a morsi il dito a un agente intervenuto per neutralizzare la minaccia. Una furia irrefrenabile quella di un 26enne che ieri, armato di martello, si è scagliato contro la porta di casa della ex compagna sferrando calci, pugni con violenza inaudita. LA donna, ha dato l’allarme alla polizia e immediatamente sono intervenuti i poliziotti fermarlo e cercare di riportare la situazione alla normalità. Ma l’uomo, accecato dalla rabbia, non si è fermato. E, anzi, ha inveito anche contro gli agenti, accanendosi in particolare contro uno di loro, a cui è riuscito a ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 marzo 2021)diex armato di. Poi, non pago,ila unintervenuto per neutralizzare la minaccia. Una furia irrefrenabile quella di unche ieri, armato di, si è scagliato contro la porta di casa della ex compagna sferrando calci, pugni con violenza inaudita. LA donna, ha dato l’allarme alla polizia e immediatamente sono intervenuti i poliziotti fermarlo e cercare di riportare la situazione alla normalità. Ma l’uomo, accecatorabbia, non si è fermato. E, anzi, ha inveito anche contro gli agenti, accanendosi in particolare contro uno di loro, a cui è riuscito a ...

Advertising

SecolodItalia1 : Notte di sangue a Marino: 26enne arriva dalla ex col martello e stacca a morsi il dito a un agente… - durlindana69 : @antonellachiod2 @Il__Boccia L’avevo visto ieri notte mi ha fatto andare il sangue al cervello - RedazioneLaNews : #Milano Notte di sangue a Milano, netturbino accoltella un collega: fermato per tentato omicidio - francypar71 : #Napoli Napoli, notte di sangue: agguato camorristico a Ponticelli, un morto e un ferito - bangtanfatine : tanto fanno solo dynamite lo so mi ammazzo sono stata sveglia tutta la notte a farmi il sangue amaro e fli daranno tre minuti di tempo -