Nel ripartire dal Mattarellum, Letta scelga la versione già prevista per il Senato (Di lunedì 15 marzo 2021) Il nuovo segretario del Pd, Enrico Letta, rilancia, come legge elettorale, il Mattarellum. Questa legge fu scritta dal Parlamento «sotto dettatura» del corpo elettorale, che, con una percentuale di quasi l’83% dei voti validi, si era espresso per il sistema maggioritario nel referendum del 18 aprile 1993. Questo sistema elettorale, dopo qualche difficoltà iniziale, produsse una stabilizzazione del sistema in senso bipolare, consentendo ai cittadini di scegliere non solo da chi essere rappresentati ma anche da quale parte politica essere governati e a quale consegnare l’opposizione e – soprattutto – l’alternativa. Alla terza applicazione, nel 2001, il sistema riuscì a produrre una buona stabilità politica, con il più lungo governo della storia repubblicana (il secondo Berlusconi), che la utilizzò male, aprendo la strada alla sconfitta nel 2006, come ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 marzo 2021) Il nuovo segretario del Pd, Enrico, rilancia, come legge elettorale, il. Questa legge fu scritta dal Parlamento «sotto dettatura» del corpo elettorale, che, con una percentuale di quasi l’83% dei voti validi, si era espresso per il sistema maggioritario nel referendum del 18 aprile 1993. Questo sistema elettorale, dopo qualche difficoltà iniziale, produsse una stabilizzazione del sistema in senso bipolare, consentendo ai cittadini di scegliere non solo da chi essere rappresentati ma anche da quale parte politica essere governati e a quale consegnare l’opposizione e – soprattutto – l’alternativa. Alla terza applicazione, nel 2001, il sistema riuscì a produrre una buona stabilità politica, con il più lungo governo della storia repubblicana (il secondo Berlusconi), che la utilizzò male, aprendo la strada alla sconfitta nel 2006, come ...

Advertising

HuffPostItalia : Nel ripartire dal Mattarellum, Letta scelga la versione già prevista per il Senato - NatMarmo : @PoliticaPerJedi @PpPagliaro @EnricoLetta Non ce lo vedo Renzi cinico. Se così fosse avrebbe creato un suo partito… - ultra_mces : RT @MCES_Italia: ?? Interessante intervento del nostro Direttore Generale Tommaso Maria Ricci durante la trasmissione CNBC - Milano e Finanz… - Caramel89409333 : RT @Axen0s: ma io in linea di principio non sarei contrario al voto ai sedicenni. dico solo una cosa: siamo nel mezzo di una crisi drammati… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: ?? #Venezia #Firenze ?? Città d'arte? #NONmetterledaparte Il sindaco @LuigiBrugnaro: “Dalle due città simbolo dell’Itali… -