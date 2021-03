Muore a 14 anni per un attacco d'asma, l'allarme lanciato nella notte dalla sorella (Di lunedì 15 marzo 2021) Una ragazza di 14 anni questa notte è morta nella sua abitazione di Possagno, in provincia di Treviso . A scoprire che la giovane non stava respirando è stata la sorella che ha subito chiamato i ... Leggi su leggo (Di lunedì 15 marzo 2021) Una ragazza di 14questaè mortasua abitazione di Possagno, in provincia di Treviso . A scoprire che la giovane non stava respirando è stata lache ha subito chiamato i ...

Drammatico schianto tra bici ed auto: un morto ... dove un uomo di 67 anni ha perso la vita. Stando a quanto ricostruito, la vittima stava ... dramma in mattinata Caserta, perde il controllo della bici e si schianta contro un'auto: muore un 67enne ...

Studentessa muore all’improvviso a 19 anni. Il risveglio con l’affanno, poi la tragedia LA NAZIONE Violento impatto tra 2 auto, Cristina muore a 26 anni: era al quarto mese di gravidanza Nel terribile impatto ha perso la vita Cristina Durac, 26enne al quarto mese di gravidanza. La giovane vittima si trovava nell’Opel alla cui guida c’era il compagno 27enne, quando per motivi ancora da ...

Anestesista muore in escursione, fatale un dirupo sul monte Zatta Elisa Martina Enrile aveva 30 anni. Il compagno sotto choc: è scivolata davanti a me, lungo la cresta Genova – Davide Santi è rimasto a lungo accanto al corpo senza vita della sua fidanzata, Elisa Mar ...

