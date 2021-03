Municipio I e Comunità Sant’Egidio insieme per over 80

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 marzo 2021) Roma – La presidente delRoma I Centro, Sabrina Alfonsi, e il Segretario Generale della Comunita’ diACAP onlus, Cesare Zucconi, hanno firmato oggi un accordo di collaborazione su progetti e obiettivi miranti al sostegno della popolazione piu’ anziana, la piu’ colpita dall’isolamento sociale. In particolare, il protocollo siglato tra i due enti si pone l’obiettivo di estendere a tutta la popolazione anziana ultra-ottantenne residente nelil Programma ‘Viva gli Anziani!’, un modello innovativo di intervento che si e’ rivelato ancora piu’ efficace durante l’emergenza sanitaria ancora in corso. Attuato dadal 2004 a Roma e in altre citta’ italiane, il Programma ‘Viva gli Anziani!’ ha raggiunto piu’ di 22.000 anziani80, sostenendoli con il monitoraggio ...