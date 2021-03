Moussa Dembèlè | l’arma in più di Simeone

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 15 marzo 2021)potrebbe esserein più per Diego. L’attaccante francese dell’Atletico Madrid, nella gara contro il Getafe ha dimostrato di poter giocare un ruolo fondamentale nella corsa al titolo.: il francese è la chiave tattica per vincere il titolo? La gara di campionato tra Altletico Madrid e Getafe si è conclusa in parità. La squadra di, ha provato a conquistare i tre punti per mantenere lontani Real Madrid e Barcellona. Il pareggio però rende la classifica più corta, nonostante l’Atletico resti saldamente in prima posizione. City-Monchengladbach: probabili formazioni I ragazzi diavrebbero meritato la vittoria per quanto fatto vedere. Tante occasioni create, respinte dalla grande ...