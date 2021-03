MotoGp: I test in Qatar mettono in luce una splendida Yamaha (Di lunedì 15 marzo 2021) 5 giorni di test prima dei 2 week end di gara, questo a disposizione dei team MotoGp per prepararsi alla stagione 2021. Tirando le somme di questi 5 giorni troviamo una Yamaha che sembrerebbe veramente in forma, tutti i piloti molto veloci compreso Franco Morbidelli che ha in dotazione la moto meno aggiornata tecnicamente. Valentino Rossi, neo acquisto del team Petronas, ha faticato inizialmente, anche perchè impegnato a testare materiale nuovo, ma dopo aver trovato il bandolo della matassa è riuscito a girare con un ottimo tempo, il suo migliore di sempre su questa pista, ed anche sul passo si è difeso egregiamente. Il team ufficiale invece si piazzato al vertice della classifica con tempi ottimi, dimostrando che Maverick Vinales e Fabio Quartararo sono pronti a battagliare per aggiudicarsi il titolo mondiale ... Leggi su italiasera (Di lunedì 15 marzo 2021) 5 giorni diprima dei 2 week end di gara, questo a disposizione dei teamper prepararsi alla stagione 2021. Tirando le somme di questi 5 giorni troviamo unache sembrerebbe veramente in forma, tutti i piloti molto veloci compreso Franco Morbidelli che ha in dotazione la moto meno aggiornata tecnicamente. Valentino Rossi, neo acquisto del team Petronas, ha faticato inizialmente, anche perchè impegnato aare materiale nuovo, ma dopo aver trovato il bandolo della matassa è riuscito a girare con un ottimo tempo, il suo migliore di sempre su questa pista, ed anche sul passo si è difeso egregiamente. Il team ufficiale invece si piazzato al vertice della classifica con tempi ottimi, dimostrando che Maverick Vinales e Fabio Quartararo sono pronti a battagliare per aggiudicarsi il titolo mondiale ...

