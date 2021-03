Militare morto dopo il vaccino | la moglie a Non è l' Arena | ' Stava benissimo | nella notte uno strano russare'

(Di lunedì 15 marzo 2021) Le morti sospetteilAstrazeneca continuano a far discutere. A Non è l'parla ladi Stefano Paternò, 'Mio marito era contento di vaccinarsi. Mio marito, non ...

Le morti sospette dopo il vaccino Astrazeneca continuano a far discutere. A Non è l'Arena parla la moglie di Stefano Paternò, 'Mio marito era contento di vaccinarsi. Mio marito stava benissimo, non ...Vaccino Astrazeneca: ieri sera da Giletti la moglie delin seguito alla somministrazione ha raccontato come sono andati i fatti Il vaccino Astrazeneca fa sempre più paura tra i cittadini ed alcuni governi corrono ai ripari. Dopo le morti ...Nonostante la curva dei contagi Covid in Sicilia continua a mantenersi stabile, l'Isola è da oggi zona arancione. Una delle contraddizioni legate alla linea "dura" adottata del governo, come sottoline ...Sono sei le procure che indagano sui decessi che - almeno in maniera temporale - potrebbero essere legati alla somministrazione del vaccino AstraZeneca in Sicilia. Alle cinque inchieste in corso che v ...