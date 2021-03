Luna Rossa sbaglia e perde, ora è sotto 5-3 (Di lunedì 15 marzo 2021) AGI - Luna Rossa perde gara 7 e gara 8 contro i defender di Team New Zealand e in America's Cup ora è sotto 5-3. Domani si torna in acqua per altre due gare, che a questo punto diventano decisive. La vittoria finale si assegna alla 7 vittoria. Gara 7: I Kiwi vincono in rimonta Alla settima prova arriva il break dei neozelandesi, che inseguono e poi dominano, chiudendo in scioltezza e portandosi avanti sul 4-3. Per Luna Rossa grande delusione e rovescio inatteso nelle proporzioni. Partenza equilibrata, ma con l'equipaggio italiano che ha stretto Team New Zealand sul bordo sinistro. I defender hanno protestato ufficialmente, ma non c'è stata nessuna penalità. Vento a 12 nodi, più del doppio rispetto a ieri, quando le regate erano state rinviate. Al primo gate Luna ... Leggi su agi (Di lunedì 15 marzo 2021) AGI -gara 7 e gara 8 contro i defender di Team New Zealand e in America's Cup ora è5-3. Domani si torna in acqua per altre due gare, che a questo punto diventano decisive. La vittoria finale si assegna alla 7 vittoria. Gara 7: I Kiwi vincono in rimonta Alla settima prova arriva il break dei neozelandesi, che inseguono e poi dominano, chiudendo in scioltezza e portandosi avanti sul 4-3. Pergrande delusione e rovescio inatteso nelle proporzioni. Partenza equilibrata, ma con l'equipaggio italiano che ha stretto Team New Zealand sul bordo sinistro. I defender hanno protestato ufficialmente, ma non c'è stata nessuna penalità. Vento a 12 nodi, più del doppio rispetto a ieri, quando le regate erano state rinviate. Al primo gate...

Ultime Notizie dalla rete : Luna Rossa America's Cup. 7a regata, vince Team New Zealand Oggi di vento più forte rispetto a ieri, intorno ai 10 nodi Con un'ottima partenza Luna Rossa costringe Team New Zealand a inseguire per le prime due tratte. I neozelandesi sono molto veloci, ma Luna ...

Secondi per contagi, Nicotra deluso Per fortuna", conclude, "abbiamo il nostro Matteo Celon che ci sta dando grandissime soddisfazioni con Luna Rossa all'America's Cup e che ci risolleva un po' l'animo". ?

Luna Rossa-Team New Zealand di Coppa America 3-5 dopo la settima e ottava regata Sky Sport Coppa America, si mette male per Luna Rossa: New Zealand ora conduce 5-3 Rotta la parità in Coppa America. New Zealand ha vinto la settima e l'ottava regata di finale della 36/edizione e ora conduce 5-3 su Luna Rossa. La barca italiana aveva acquisito un vantaggio ...

America's Cup. Team New Zealand si porta sul 5-3. Disastro Luna Rossa Oggi di vento più' forte rispetto a ieri, intorno ai 12 nodi Con un'ottima partenza Luna Rossa costringe Team New Zealand sul bordo sinistra e a inseguire per le prime due tratte. I defender hanno ...

