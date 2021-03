Isola dei famosi 2021: Tommaso Zorzi confermato nel cast, il web si divide (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo essere diventato la rivelazione del Gf Vip 5 vincendo il reality, Tommaso Zorzi si prepara a debuttare in tv nel ruolo di opinionista per L’Isola dei famosi 2021. Una grande novità che intanto già scatena tra le reazioni più disparate e anche qualche polemica. Sui social, molti utenti, hanno espresso opinioni favorevoli e non, sull’ingaggio dell’ex gieffino nel cast del gioco degli Isolani, tra cui alcune ex coinquiline della casa come Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando, e l’ex Gf 15 Alberto Mezzetti. In particolare, il “tarzan di Viterbo” si è pronunciato sul nuovo debutto di Zorzi lanciando un accusa a Mediaset, quasi a voler lamentare di non essere più in tv, nonostante la sua vittoria al reality condotto ai tempi da Barbara D’Urso. Di ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo essere diventato la rivelazione del Gf Vip 5 vincendo il reality,si prepara a debuttare in tv nel ruolo di opinionista per L’dei. Una grande novità che intanto già scatena tra le reazioni più disparate e anche qualche polemica. Sui social, molti utenti, hanno espresso opinioni favorevoli e non, sull’ingaggio dell’ex gieffino neldel gioco deglini, tra cui alcune ex coinquiline della casa come Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando, e l’ex Gf 15 Alberto Mezzetti. In particolare, il “tarzan di Viterbo” si è pronunciato sul nuovo debutto dilanciando un accusa a Mediaset, quasi a voler lamentare di non essere più in tv, nonostante la sua vittoria al reality condotto ai tempi da Barbara D’Urso. Di ...

