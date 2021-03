Inter, Fassone sicuro: “Nerazzurri favoriti per lo Scudetto, ma la Juventus adesso ha un’arma in più” (Di lunedì 15 marzo 2021) Juventus e Inter si giocano lo Scudetto, Nerazzurri favoriti.VIDEO Torino-Inter, Lautaro Martinez ‘incorna’ i granata: gol pazzesco e quella “strana” esultanzaQueste le parole dell'ex dirigente di Inter e Milan, Intervenuto per fare il punto sulla lotta Scudetto e sul confronto tra la compagine nerazzurra e quella bianconera. Complice l'eliminazione dalla Champions League, la squadra di Andrea Pirlo può adesso concentrarsi maggiormente sul campionato di Serie A. Dieci partite da giocare e una finale di Coppa Italia in programma per la Vecchia Signora, chiamata ad una reazione d'orgoglio per non rendere l'annata totalmente fallimentare. L'uscita dalle coppe europee da parte dei Nerazzurri negli ultimi ... Leggi su mediagol (Di lunedì 15 marzo 2021)si giocano lo.VIDEO Torino-, Lautaro Martinez ‘incorna’ i granata: gol pazzesco e quella “strana” esultanzaQueste le parole dell'ex dirigente die Milan,venuto per fare il punto sulla lottae sul confronto tra la compagine nerazzurra e quella bianconera. Complice l'eliminazione dalla Champions League, la squadra di Andrea Pirlo puòconcentrarsi maggiormente sul campionato di Serie A. Dieci partite da giocare e una finale di Coppa Italia in programma per la Vecchia Signora, chiamata ad una reazione d'orgoglio per non rendere l'annata totalmente fallimentare. L'uscita dalle coppe europee da parte deinegli ultimi ...

