Formula 1, Leclerc: “Ferrari motivata per provare a tornare dove vuole essere” (Di lunedì 15 marzo 2021) La Ferrari a intenzione di cancellare un 2020 da incubo. La testimonianza di ciò risiede nelle parole di Charles Leclerc, pronto a invertire la rotta in vista del debutto mondiale previsto per il 28 marzo: “All’inizio della passata stagione c’era un’atmosfera strana, c’eravamo resi conto che le realtà delle cose fosse peggiore di quanto di aspettassimo. Ma abbiamo cambiato presto mentalità, c’era grande motivazione per provare a tornare dove vogliamo essere“. Un’inversione di rotta che spera di trovare col nuovo compagno di scuderia, Carlos Sainz: “E’ una bella persona. Penso di non aver mai trascorso così tanto tempo con un compagno di squadra prima di una stagione, andiamo d’accordissimo e lavoriamo bene insieme. Carlos sta anche portando l’esperienza degli altri team in cui è stato ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 marzo 2021) Laa intenzione di cancellare un 2020 da incubo. La testimonianza di ciò risiede nelle parole di Charles, pronto a invertire la rotta in vista del debutto mondiale previsto per il 28 marzo: “All’inizio della passata stagione c’era un’atmosfera strana, c’eravamo resi conto che le realtà delle cose fosse peggiore di quanto di aspettassimo. Ma abbiamo cambiato presto mentalità, c’era grande motivazione pervogliamo“. Un’inversione di rotta che spera di trovare col nuovo compagno di scuderia, Carlos Sainz: “E’ una bella persona. Penso di non aver mai trascorso così tanto tempo con un compagno di squadra prima di una stagione, andiamo d’accordissimo e lavoriamo bene insieme. Carlos sta anche portando l’esperienza degli altri team in cui è stato ...

