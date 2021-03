Ema: "Vaccini Moderna, Pfizer e J&J efficaci contro le varianti" (Di lunedì 15 marzo 2021) I Vaccini Rna messaggero (Moderna e Pfizer-Biontech) hanno “un’ottima efficacia contro le nuove varianti del Covid”. Così come risulta efficace “il vaccino Johnson & Johnson di recente approvato dall’Ema”. Lo ha dichiarato Marco Cavaleri, responsabile della strategia Vaccini dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) in audizione alla commissione Sanità dell’Europarlamento, commentando i primi studi in merito. “Secondo un piccolo studio su duemila casi il vaccino AstraZeneca è risultato invece non efficace contro la variante sudafricana”, ha sottolineato Cavaleri che suggerisce tuttavia di attendere “studi più ampi” per avere un quadro più dettagliato e completo. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 marzo 2021) IRna messaggero (-Biontech) hanno “un’ottimale nuovedel Covid”. Così come risulta efficace “il vaccino Johnson & Johnson di recente approvato dall’Ema”. Lo ha dichiarato Marco Cavaleri, responsabile della strategiadell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) in audizione alla commissione Sanità dell’Europarlamento, commentando i primi studi in merito. “Secondo un piccolo studio su duemila casi il vaccino AstraZeneca è risultato invece non efficacela variante sudafricana”, ha sottolineato Cavaleri che suggerisce tuttavia di attendere “studi più ampi” per avere un quadro più dettagliato e completo.

