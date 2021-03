Domenico Centamore | chi è l’attore che interpreta Peppe in Màkari

(Di lunedì 15 marzo 2021) Conosciamo meglio, che interpreteràPiccionello nella nuova serie della Rai “”. Questa sera in prima visione verrà trasmessa per la prima volta la nuova serie di Rai Uno. La fiction è ispirata alle opere dello scrittore Gaetano Savatteri e si svolge interamente in Sicilia. Leggi anche ->, dove è girata la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Saverio ritrova la schietta e cara amicizia del bizzarro ma impagabile Piccionello () e incontra una ragazza, Suleima ( Ester Pantano ). Ma saranno soprattutto la vicenda di un ...Al via questa sera su Raiuno alla serie tv 'Màkari' , diretta da Michele Soavi, con Claudio Gioè, tratta dalle opere di Gaetano Savatteri (Sellerio Editore), che vede nel cast, Ester Pantano, Sergio Vespertino, Tuccio Musumeci e Filippo Luna. Eccoci pronti a svelare qualcosa in più su quest'ultimo, che ha recitato in fiction di successo come 'Il ...Chi è Filippo Luna: ha recitato in fiction come "Il Commissario Montalbano", "La mafia uccide solo d'estate" e "La mossa del cavallo".Il Commissario Montalbano e il Vicequestore Lolita Lobosco lasciano il posto a Saverio Lamanna, il nuovo protagonista di Rai 1. Infatti, dopo il successo delle prime due fiction di cui sopra, la rete ...