Da Peter Pan a Omero, la scure della "cancel culture" sui libri per ragazzi (Di lunedì 15 marzo 2021) In principio fu lo streaming. Se Disney+ ha deciso di proibire ai minori di sette anni alcuni dei suoi film più classici - tra cui Dumbo, Gli Aristogatti, Peter Pan e Robinson nell'isola dei corsari - per contenuti razzisti, tra gli scaffali dedicati ai ragazzi nelle biblioteche e nelle scuole le cose non vanno meglio. "Nel 2019 Peter Pan è stato rimosso dalla Toronto Public Library", riporta la testata canadese National Post. Nel 2018 e nel 2019, infatti, la biblioteca ha ricevuto varie richieste di rimozione di materiali dai suoi scaffali tra cui rientrava la storia prodotta dalla penna dello scrittore e drammaturgo James Matthew Barrie, accusata di contenere "stereotipi grotteschi, scene di appropriazione culturale e dialoghi offensivi". Intanto, nelle scorse settimane, negli Usa è stato annunciato che sei libri ...

