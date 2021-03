Crotone, Luperto si ferma: sindrome pubalgica (Di lunedì 15 marzo 2021) Crotone - Ripresa degli allenamenti per il Crotone dopo la sconfitta contro la Lazio . Cosmi ha diretto la prima seduta dopo due giorni di riposo, in vista dell' anticipo di sabato prossimo con il ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 15 marzo 2021)- Ripresa degli allenamenti per ildopo la sconfitta contro la Lazio . Cosmi ha diretto la prima seduta dopo due giorni di riposo, in vista dell' anticipo di sabato prossimo con il ...

sportli26181512 : Crotone, #Luperto si ferma: sindrome pubalgica: I pitagorici sono tornati in campo dopo il ko con la Lazio … - Guido17595958 : @Oscar_Belfiore @jo19N26 @ruotebucate Ci può stare però che diamine penso che almeno col Crotone che gioca con LUPE… - Luciano21404794 : @ale89ro @Fabio_ACMilan7 @SkySport Luperto? Gioca nel Crotone - MarcoSforzato : RT @_ThousandN: Il Crotone ha una qualità offensiva che 'squadre' come Torino o Fiorentina si sognano, purtroppo dietro giocano con Luperto… - _ThousandN : Il Crotone ha una qualità offensiva che 'squadre' come Torino o Fiorentina si sognano, purtroppo dietro giocano con… -

Lazio - Crotone 3 - 2: riecco la zona Caicedo CROTONE Cordaz 6,5; Magallan 5,5 (46' Djidji 6), Golemic 6, Luperto 6; Pereira 6,5 (70' Benali 6), Molina 6,5, Petriccione 6 (88' Di Carmine sv), Messias 6,5, Reca 6 (65' Rispoli 5,5); Ounas 6,5, ...

