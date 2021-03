Crollo del Ponte Morandi, tutte le accuse dei pm agli indagati: «Omissioni e false attestazioni» – Il documento (Di lunedì 15 marzo 2021) tutte le accuse, indagato per indagato. Sul tavolo del giudice per le indagini preliminari Angela Nutini è arrivato un documento in cui il sostituto procuratore Massimo Terrile ha specificato tutti i reati che i pm hanno contestato alle 68 persone indagate per il Crollo del Ponte Morandi. Tutti gli indagati sono stati divisi in sette gruppi, a seconda della tipologia di reati di cui sono accusati. Il primo gruppo riguarda tutti i reati legati alle Omissioni, dai controlli, agli interventi di manutenzione, dalle norme in materiale di circolazione stradale alla sicurezza del lavoro. Qui ci sono 52 persone tra cui Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia. Ci sono poi una serie di ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 marzo 2021)le, indagato per indagato. Sul tavolo del giudice per le indagini preliminari Angela Nutini è arrivato unin cui il sostituto procuratore Massimo Terrile ha specificato tutti i reati che i pm hanno contestato alle 68 persone indagate per ildel. Tutti glisono stati divisi in sette gruppi, a seconda della tipologia di reati di cui sono accusati. Il primo gruppo riguarda tutti i reati legati alle, dai controlli,interventi di manutenzione, dalle norme in materiale di circolazione stradale alla sicurezza del lavoro. Qui ci sono 52 persone tra cui Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia. Ci sono poi una serie di ...

