Covid: La Russa, ‘Speranza riferisca in Parlamento su AstraZeneca’ (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Il ministro della Salute, Roberto Speranza, venga a riferire in Parlamento sul divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio. È necessario fare al più presto chiarezza su questa vicenda che rischia di pregiudicare quella che finora è stata giustamente considerata la speranza concreta di battere il virus”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Il ministro della Salute, Roberto Speranza, venga a riferire insul divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio. È necessario fare al più presto chiarezza su questa vicenda che rischia di pregiudicare quella che finora è stata giustamente considerata la speranza concreta di battere il virus”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Ignazio La, vicepresidente del Senato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

lorepregliasco : La macchina della disinformazione russa alimenta la sfiducia verso i vaccini occidentali - TV7Benevento : Covid: La Russa, 'Speranza riferisca in Parlamento su AstraZeneca'... - Luca_Mussati : @signori_massimo @mmondel @Side73Dark Son d'accordo, ma temo che pochi accetterebbero la roulette russa. Una delle… - umbertosimone1 : Pregliasco si è lasciato sfuggire la parola “scommessa “ parlando di vaccini COVID. #stasera Italia # praticamente è la roulette russa.?? - Fra_nnic : Descrivi la situazione attuale del Paese: praticamente il #vaccino #AstraZenaca is the new roulette russa.… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Russa In Salute. Russi? Non dormirci sopra! ... canale 74 del digitale terrestre, proprio per parlare del sonno di chi russa. In studio il dottor ... Purtroppo il Covid continua a tenerci sotto scacco, ma oltre al vaccino ci sono altri presidi medici ...

"Non lasciamo morire la speranza" Mancano scuole, ospedali, personale medico - infermieristico, per di più in piena emergenza covid - ... la prima, nel settembre 2013, quando, grazie all'intesa tra i presidenti della Federazione Russa ...

Covid: Russia, 'in 3,5 milioni hanno completato il vaccino' ANSA Nuova Europa Covid: La Russa, 'Speranza riferisca in Parlamento su AstraZeneca' Lo afferma il senatore di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato.

“Agenzia in Liguria”. Questioni di marketing (di C. Meier) La Liguria avvia politiche di marketing territoriale per fare fronte ai dissesti economici causati dal Covid. È stato approvato oggi, con parere favorevole del tavolo di concertazione del turismo e di ...

... canale 74 del digitale terrestre, proprio per parlare del sonno di chi. In studio il dottor ... Purtroppo ilcontinua a tenerci sotto scacco, ma oltre al vaccino ci sono altri presidi medici ...Mancano scuole, ospedali, personale medico - infermieristico, per di più in piena emergenza- ... la prima, nel settembre 2013, quando, grazie all'intesa tra i presidenti della Federazione...Lo afferma il senatore di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato.La Liguria avvia politiche di marketing territoriale per fare fronte ai dissesti economici causati dal Covid. È stato approvato oggi, con parere favorevole del tavolo di concertazione del turismo e di ...