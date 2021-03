Covid, il DG Ausl: 'Lockdown totale aiuterebbe, situazione pesante e difficile' (Di lunedì 15 marzo 2021) Covid, Bordon: 'Peggio della prima ondata, mancano anestesisti e infermieri' 10 marzo 2021 Le misure in vigore con la zona rossa per tutta l'Emilia - Romagna, dopo Bologna, Modena e la Romagna 'sono ... Leggi su bolognatoday (Di lunedì 15 marzo 2021), Bordon: 'Peggio della prima ondata, mancano anestesisti e infermieri' 10 marzo 2021 Le misure in vigore con la zona rossa per tutta l'Emilia - Romagna, dopo Bologna, Modena e la Romagna 'sono ...

RegioneER : #VaccinoAntiCovid dal 15 MARZO possono PRENOTARE le persone tra i 75 e i 79 anni: ?? CUP ?? farmacia ?? telefonando… - TgLa7 : #Covid: Ausl Bologna, per ricoveri peggio della prima ondata. In terapie intensive e subintensive quasi 200 persone - Gio53272615 : RT @BarbaraRaval: #vaccinocovid Importanti precisazioni dall’Emilia Romagna: Il vaccino #AstraZeneca NON VA SOMMINISTRATO a persone “vulne… - Vivodisogniebas : Covid, il DG Ausl: 'Lockdown totale aiuterebbe, ma sarebbe una sconfitta' - AquileDel : RT @BarbaraRaval: #vaccinocovid Importanti precisazioni dall’Emilia Romagna: Il vaccino #AstraZeneca NON VA SOMMINISTRATO a persone “vulne… -