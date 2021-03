Boxe | Joshua e Fury pronti per la sfida per l’unificazione dei pesi massimi

(Di lunedì 15 marzo 2021) Londra, 15 mar. (Adnkronos/dpa) – I pugili britannici Anthonye Tysonhanno firmato un accordo per due incontri per unificare il titolo mondiale dei, secondo quanto ha svelato il promotore diEddie Hearn. L’agente ha detto a Espn che una sede per le sfide perdel titolo deimondiali dovrebbe essere confermata “entro il prossimo mese”. Confermando l’accordo, Hearn ha dichiarato: “La parte difficile è sempre convincere tutti a mettere nero su bianco. “Ma questo è stato un grande sforzo da parte di tutte le parti per superare il limite. C’erano promotori rivali, reti rivali e combattenti rivali. Abbiamo già ricevuto approcci da otto o nove siti. Le offerte sono arrivate da più paesi del Medio ...

fight_shield : È ora ufficiale l'incontro tra i due pesi massimi! #boxe #tysonfury #anthonyjoshua #heavyweight -

Prossimamente il mondo della boxe vivrà due duelli di grandissimo livello. Anthony Joshua, campione del mondo dei pesi massimi WBA, IBF e WBO, e Tyson Fury, campione WBC, si sfideranno mettendo in pal ...Le firme più importanti degli ultimi 30 anni di storia della boxe sono state siglate poche ore fa. Ora è nero su bianco, ufficiale ed indelebile: Anthony Joshua e Tyson Fury si sfideranno nel match pi ...