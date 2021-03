AstraZeneca | Polizia Postale | attenzione a sms su vaccini

(Di lunedì 15 marzo 2021) Allerta dellasulla circolazione in rete di un falso comunicato Aifa nel quale viene fatto divieto di utilizzo di diversi lotti di vaccinoe anche su falsi sms con i quali si pubblicizza un servizio di prenotazione del vaccino contro il Covid-19. “Si raccomanda, sempre, di non condividere notizie ricevute attraverso la messaggistica istantanea di cui non si abbia certezza della provenienza ma di segnalarle al commissariato di ps online dellae delle Comunicazioni“, scrive sul suo sito ricordando che l’Agenzia italiana del farmaco ha già smentito la notizia. “L’Agenzia Italiana del Farmaco, ha smentito la notizia ribadendo che l’unico lotto di vaccinooggetto del divieto d’uso sul territorio nazionale è il numero ABV2856. Si ...

