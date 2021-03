Altro lotto Astrazeneca bloccato in via preventiva in Italia (Di lunedì 15 marzo 2021) La Procura di Biella ha aperto un fascicolo per la morte di Sandro Tognatti, 57 anni di Cossato (Biella), docente di clarinetto al conservatorio di Novara. Il 13 marzo era stata somministrata all’insegnante una dose del vaccino Astrazeneca del lotto ABV5811 e l’uomo è deceduto il 14 marzo. Nell’ambito delle indagini il procuratore di Biella ha disposto in via cautelativa il sequestro dell’intero lotto in tutta Italia, come già aveva fatto il procuratore di Siracusa che sta indagando sul caso del sottufficiale della Marina militare deceduto dopo il vaccino. Le operazioni, confermano a LaPresse fonti investigative, si stanno svolgendo in tutta la Penisola ad opera del carabinieri del Nas. “C’è purtroppo una brutta notizia oggi. La procura di Biella ci ha inviato i Nas e ha bloccato un ulteriore ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 marzo 2021) La Procura di Biella ha aperto un fascicolo per la morte di Sandro Tognatti, 57 anni di Cossato (Biella), docente di clarinetto al conservatorio di Novara. Il 13 marzo era stata somministrata all’insegnante una dose del vaccinodelABV5811 e l’uomo è deceduto il 14 marzo. Nell’ambito delle indagini il procuratore di Biella ha disposto in via cautelativa il sequestro dell’interoin tutta, come già aveva fatto il procuratore di Siracusa che sta indagando sul caso del sottufficiale della Marina militare deceduto dopo il vaccino. Le operazioni, confermano a LaPresse fonti investigative, si stanno svolgendo in tutta la Penisola ad opera del carabinieri del Nas. “C’è purtroppo una brutta notizia oggi. La procura di Biella ci ha inviato i Nas e haun ulteriore ...

