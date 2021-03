Vaccini, generale Figliuolo: “Dosi buttate? Prima a chi ha priorità, altrimenti a chi passa” (Di domenica 14 marzo 2021) Adesso che il governo chiede un ulteriore sforzo al Paese, con le nuove restrizioni in vigore dal 15 marzo al 6 aprile, non c’è più spazio per ritardi o indecisioni: la priorità è quella di vaccinare più persone possibili nel minor tempo possibile. È questo il messaggio lanciato dal commissario straordinario all’emergenza coronavirus, il generale Francesco Paolo Figliuolo, in un’intervista a Che tempo che fa su Rai3. “Dobbiamo accelerare, a settembre dobbiamo arrivare all’80% di italiani vaccinati. Bisogna cambiare passo, più Vaccini e più vaccinatori”. È questo il mantra ripetuto dal generale che poi si definisce la “punta” di una squadra che però deve lavorare al massimo per poter ottenere i risultati sperati: “È il momento della svolta o perderemo tutto, gli italiani devono essere straordinari – ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Adesso che il governo chiede un ulteriore sforzo al Paese, con le nuove restrizioni in vigore dal 15 marzo al 6 aprile, non c’è più spazio per ritardi o indecisioni: laè quella di vaccinare più persone possibili nel minor tempo possibile. È questo il messaggio lanciato dal commissario straordinario all’emergenza coronavirus, ilFrancesco Paolo, in un’intervista a Che tempo che fa su Rai3. “Dobbiamo accelerare, a settembre dobbiamo arrivare all’80% di italiani vaccinati. Bisogna cambiare passo, piùe più vaccinatori”. È questo il mantra ripetuto dalche poi si definisce la “punta” di una squadra che però deve lavorare al massimo per poter ottenere i risultati sperati: “È il momento della svolta o perderemo tutto, gli italiani devono essere straordinari – ha ...

Advertising

chetempochefa : 'Ci sarà un momento in cui,quando i vaccini arriveranno di massa, si potrà fare 'fuoco con tutte le polveri'. Noi s… - istsupsan : ??SORVEGLIANZA #COVID19 ??Per effetto dei #vaccini continua il trend in calo dei contagi per gli operatori sanitari a… - fanpage : Tutti vaccinati contro la covid entro l'estate, ma anche prima se si velocizzano le operazioni. Il piano del genera… - rem81 : RT @claudiafusani: Ok, il generale Figliuolo commissario anti COVID è un mito. “Nei centri vaccinazione se non si presentano i prenotati, a… - ___________Luca : 'quando i vaccini arriveranno di massa, si potrà fare 'fuoco con tutte le polveri'. Noi satureremo tutti i centri,… -