Una ragazzina di 18 anni | str*** frustrati Elodie denuncia l' orrore? Certi poveretti | un pesantissimo consiglio

Elodie Patrizi andrà lontano e già è molto avanti. Ora, fidanzata con Marracash, risponde a chi la odia sul web: «Buongiorno, sono finita su un post del periodo di quando avevo diciotto anni. Ho letto un po' di commenti, del tipo: "Una piccola trans". Non lo sono, anche se non credo sia un'offesa. Oppure: "Si vede che si è rifatta tutta". No, non mi sono rifatta, ma anche qui, se anche fosse... i ca... vostri? Hanno criticato i vestiti, ma non avevo una lira, ho messo un pantalone e una maglietta. Tutto questo per dire che ci sono un sacco di str... frustrati che commentano così una ragazzina di 18 anni. Che tristezza». Elodie, Certi poveretti vanno ignorati. di Roberto Alessi(tratto dalla rubrica "Alta Portineria" su Libero)

