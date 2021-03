Trono Over, Valentina Autiero commenta la scelta di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri e rivela quali cavalieri la incuriosiscono (Di domenica 14 marzo 2021) Valentina Autiero è stata una grande protagonista del parterre di Uomini e Donne e da sempre grande amica di Roberta Di Padua. La dama, dopo aver lasciato il programma, si è raccontata a Uomini e Donne Magazine svelando cosa ne pensa del rapporto tra Roberta e il cavaliere Riccardo Guarnieri: Inizialmente avevo consigliato a Roberta di lasciar perdere Riccardo: non sono mai stata a favore delle minestre riscaldate, ma è giusto che ciascuno si lasci guidare solo dai propri sentimenti. Ora penso che abbia fatto bene a darsi una possibilità: uscire dal programma con lui è stata la scelta più corretta. Tutto ciò che potevano conoscere l’uno dell’altra, all’interno della trasmissione, lo hanno scoperto, quindi viversi ... Leggi su isaechia (Di domenica 14 marzo 2021)è stata una grande protagonista del parterre di Uomini e Donne e da sempre grande amica diDi. La dama, dopo aver lasciato il programma, si è raccontata a Uomini e Donne Magazine svelando cosa ne pensa del rapporto trae il cavaliere: Inizialmente avevo consigliato adi lasciar perdere: non sono mai stata a favore delle minestre riscaldate, ma è giusto che ciascuno si lasci guidare solo dai propri sentimenti. Ora penso che abbia fatto bene a darsi una possibilità: uscire dal programma con lui è stata lapiù corretta. Tutto ciò che potevano conoscere l’uno dell’altra, all’interno della trasmissione, lo hanno scoperto, quindi viversi ...

