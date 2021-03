The Walking Dead 10: Norman Reedus voleva adottare il cucciolo di cane con cui ha recitato (Di domenica 14 marzo 2021) Norman Reedus ha svelato che avrebbe voluto adottare il cucciolo di cane con cui ha recitato nell'episodio di The Walking Dead 10 intitolato Trovami. The Walking Dead ha proposto un episodio dedicato al passato di Daryl in cui si svela inoltre dove ha incontrato per la prima volta il cane che i fan hanno visto dalla nona stagione e Norman Reedus ha svelato che avrebbe voluto adottare il cucciolo usato nelle riprese. L'attore ha condiviso questo dettaglio del dietro le quinte dello show in un'intervista rilasciata per una featurette della serie. Norman Reedus, parlando del secondo episodio bonus della ... Leggi su movieplayer (Di domenica 14 marzo 2021)ha svelato che avrebbe volutoildicon cui hanell'episodio di The10 intitolato Trovami. Theha proposto un episodio dedicato al passato di Daryl in cui si svela inoltre dove ha incontrato per la prima volta ilche i fan hanno visto dalla nona stagione eha svelato che avrebbe volutoilusato nelle riprese. L'attore ha condiviso questo dettaglio del dietro le quinte dello show in un'intervista rilasciata per una featurette della serie., parlando del secondo episodio bonus della ...

