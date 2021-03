Terza ondata: ospedali nella tempesta, cresce il tasso di positività (Di domenica 14 marzo 2021) Siamo ormai nel bel mezzo della Terza ondata e anche i dati di oggi lo confermano (a dispetto dei numeri domenicali, non sempre completi). C'è anche chi ha il coraggio di lamentarsi per tutte le ... Leggi su globalist (Di domenica 14 marzo 2021) Siamo ormai nel bel mezzo dellae anche i dati di oggi lo confermano (a dispetto dei numeri domenicali, non sempre completi). C'è anche chi ha il coraggio di lamentarsi per tutte le ...

