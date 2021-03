Temptation Island | Nadia Char diventa una designer

(Di domenica 14 marzo 2021), ex concorrente di, èta un’imprenditrice? Dal suo profilo Instagram emerge una collaborazione con una sua amica molto interessante. Pare che la fidanzata di Antonio Giungo sia pronta a prendere il via nel mondo dei “grandi” con un progetto molto importante. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme!è una delle tante concorrenti che dopo la partecipazione a, ha saputo sfruttare la sua Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

katiadiluna16 : È arrivato uno scoop fresco di giornata: potrebbe arrivare un'ex volti di #TemptationIsland sull #isoladeifamosi Ec… - xhugstilinskix : se mi lasci mi fa male aia mi hai lasciato su temptation island spendo questo cash prima che scada guarda come ba… - curlyyyangel : Siete normali o anche voi ogni tanto guardate le reaction di temptation island solo per ridere? - simona2553 : Ma voi siete pronte A distanza di quasi tre anni A rivedere sto pesce del creato di Andrea CERIOLI Io sto ferma… - GIGI59096412 : @TheChaos2018 @Whiteyeice se vuoi vederli insieme, guarda Temptation Island di un paio di anni fa -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

SoloDonna

Scoop sul cast de L'isola dei famosi: potrebbe arrivare un'ex partecipante diDomenica 14 marzo, è giunto uno scoop sul cast di naufraghi della nuova edizione de L'Isola dei famosi , reality show che partirà domani 15 marzo . Oltre ai concorrenti già inseriti, ...Signorini si aspettava una ragazza più vivace, come quella vista a. La fidanzata di Nello Sorrentino ha spiegato di essere più vicina alla ragazza mostrata a, ma ...A breve comincerà la decima edizione di Temptation Island e in molti si domandano quali saranno le coppie che verranno messe alla prova nel ...Dopo essere stata recentemente licenziata dal suo lavoro Nadia Char ha deciso di reinventarsi e così ha aperto una pagina in cui vende le sue ...