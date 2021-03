Storia del red carpet dei Grammy Awards | dove le star osano

Leggi su iodonna

(Di domenica 14 marzo 2021) La 63esima edizione deiandrà in scena allo Staples Center di Los Angeles il 14 marzo, con leprevalentemente connesse da remoto. Nell’attesa di questo evento ibrido – ma non per questo meno seguito, come già è stato per i Golden Globe e per i Critics Choice – un tuffo nelladeie dei suoi look più memorabili è utile per ricordare che qui gli artisti non hanno mai avuto paura di sperimentare. A esibirsi nell’edizione di quest’anno saranno, tra gli altri, Taylor Swift, Billie Eilish, Dua Lipa, Post Malone e Harry Styles: manterranno la tradizione in fatto di look? I look più spettacolari dei ...