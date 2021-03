Serie A | le formazioni ufficiali di Torino-Inter e Parma-Roma Bologna-Sampdoria 3-1

(Di domenica 14 marzo 2021)A, il programma e i risultati di di domenica 14 marzo. Milan-Napoli il big match.A, il programma e i risultati di domenica 14 marzo. La giornata si apre con il successo fondamentale in chiave salvezza per ilcontro laA, i risultati di domenica 14 marzo Di seguito i risultati diA di domenica 14 marzo, sfide valide per la ventisettesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILIe HIGHLIGHTS)3-1(ore 15)(ore 15)Cagliari-Juventus (ore 18)Milan-Napoli (ore 20.45)A, ...

...diA 2020 - 2021: Reti: 8' 26' 45'+1' Vlahovic (F); 56' Ionita (B); 75' Eysseric (F). Ammoniti: 36' Glik (B); 43' Pulgar (F); 76' Schiattarella (B); 83' Improta (B). Espulsi: -: ...Questo pomeriggio alle ore 15 si giocano Parma - Roma e Torino - Inter, gare valide per la 27 giornata del campionato diA. Queste leufficiali. Parma : Sepe, Pezzella, Osorio, Conti, Bani; Kurtic, Hernani, Osorio, Man Dannis, Mihaila, Pellè. All. D'Aversa Roma : Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; ...PORTICI (NA). Tra poco in campo allo stadio San Ciro la sfida di recupero del campionato di Serie D girone H tra Portici e Taranto. Ecco di seguito le scelte di Panico e Laterza.Va in scena alle ore 15:00 la partita per eccellenza del girone A di serie C: al “Piola” di Vercelli si affrontano infatti la Pro Vercelli, seconda della classe, ed il Como, capolista con soli due ...