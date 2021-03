Pirlo: “Per lo scudetto serve un’impresa, vinciamole tutte da qui alla fine e poi vedremo” (Di domenica 14 marzo 2021) Andrea Pirlo ha commentato la vittoria della Juve sul Cagliari ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del tecnico juventino: “Oggi l’approccio è stato giusto, era importante dopo la mancata qualificazione dell’altra sera. È normale abbassarsi sul 3-0, c’era un po’ di stanchezza fisica e mentale, ma la partita è sempre stata in controllo. Ronaldo? È il classico intervento di gioco, guardava il pallone. E poi ha deciso il Var…”. La prova di Danilo?“Danilo è un calciatore intelligente, riesce a fare la sua partita in ogni zona del campo. Ha grandi qualità, può fare il centrocampista”. La settimana di Ronaldo?“È arrabbiato, come tutta la squadra questa settimana. Non ha parlato nel post-gara? Lo ha fatto in campo, che è quello che conta”. Il 4-4-1 più Ronaldo è il modulo ideale per questa Juve?“In realtà oggi, in fase di possesso, eravamo a tre dietro perché Cuadrado ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 marzo 2021) Andreaha commentato la vittoria della Juve sul Cagliari ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del tecnico juventino: “Oggi l’approccio è stato giusto, era importante dopo la mancata qualificazione dell’altra sera. È normale abbassarsi sul 3-0, c’era un po’ di stanchezza fisica e mentale, ma la partita è sempre stata in controllo. Ronaldo? È il classico intervento di gioco, guardava il pallone. E poi ha deciso il Var…”. La prova di Danilo?“Danilo è un calciatore intelligente, riesce a fare la sua partita in ogni zona del campo. Ha grandi qualità, può fare il centrocampista”. La settimana di Ronaldo?“È arrabbiato, come tutta la squadra questa settimana. Non ha parlato nel post-gara? Lo ha fatto in campo, che è quello che conta”. Il 4-4-1 più Ronaldo è il modulo ideale per questa Juve?“In realtà oggi, in fase di possesso, eravamo a tre dietro perché Cuadrado ...

juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Il progetto è sempre stato di unire giocatori giovani a più esperti. E' stato così dall'inizio… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Bisognerà pensare partita dopo partita. Dobbiamo sfruttare il fatto di avere più tempo per prep… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «@Cristiano sta bene. Si è allenato bene per poter giocare domani. E' normale che sia deluso, co… - GFT78 : @Vera_Graziani Lo scorso anno per miracolo abbiam vinto lo scudetto. Tatticamente e mentalmente è stato un anno but… - MauroOldani : @maurosalza Da inizio anno Pirlo non ha mai avuto la rosa al completo. Per il resto concordo. -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo Per Pirlo non molla la presa: 'Ora proveremo a vincerle tutte' "Abbiamo avuto un ottimo approccio alla gara - commenta l'allenatore della Juve Andrea Pirlo dopo la vittoria sul Cagliari ai microfoni di Sky - . Era importante dopo la mancata ...tutte? Siamo qui per ...

Cagliari - Juventus 1 - 3: Ronaldo show alla Sardegna Arena ... servito da Chiesa è riuscito a smarcarsi con un doppio passo in area di rigore, per poi trovare lo 0 - 3 con un gran tiro col sinistro. 25' goal della Juventus! Gli uomini di Pirlo sono riusciti a ...

Juve, ancora guai per Pirlo: Alex Sandro ko contro il Cagliari Tuttosport Pirlo su Ronaldo-Cragno: "Normale intervento di gioco" Cagliari-Juventus, le parole di Pirlo. Al termine di Cagliari-Juventus sono arrivate le parole di Pirlo: "Abbiamo avuto un ottimo approccio, era importante per ripartire col piede ...

Pirlo: "Dopo l'eliminazione dovevamo partire col piede giusto" Il tecnico bianconero ha commentato il successo in Sardegna: Il contatto Ronaldo-Cragno? Classico intervento di gioco.

"Abbiamo avuto un ottimo approccio alla gara - commenta l'allenatore della Juve Andreadopo la vittoria sul Cagliari ai microfoni di Sky - . Era importante dopo la mancata ...tutte? Siamo qui...... servito da Chiesa è riuscito a smarcarsi con un doppio passo in area di rigore,poi trovare lo 0 - 3 con un gran tiro col sinistro. 25' goal della Juventus! Gli uomini disono riusciti a ...Cagliari-Juventus, le parole di Pirlo. Al termine di Cagliari-Juventus sono arrivate le parole di Pirlo: "Abbiamo avuto un ottimo approccio, era importante per ripartire col piede ...Il tecnico bianconero ha commentato il successo in Sardegna: Il contatto Ronaldo-Cragno? Classico intervento di gioco.