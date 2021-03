Pd: Gentiloni, 'da Zingaretti scelta coraggiosa, Letta può fare del partito motore per Paese' (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Zingaretti ha compiuto una scelta coraggiosa, coerente e non consueta. È uno stappo doloroso e credo che la comunità del Pd ne abbia capito il senso. Con Enrico Letta si può fare, anche perché lui garantisce una delle nostre grandi scelte identitarie, quella europeista, e può fare del Pd quel motore d'innovazione e, mi auguro, di ambientalismo che serve al Paese". Ad affermarlo è il Commissario Ue per l'Economia ed ex premier, Paolo Gentiloni mentre oggi si svolge l'Assemblea nazionale del Pd che dovrebbe nominare Enrico Letta segretario. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "ha compiuto una, coerente e non consueta. È uno stappo doloroso e credo che la comunità del Pd ne abbia capito il senso. Con Enricosi può, anche perché lui garantisce una delle nostre grandi scelte identitarie, quella europeista, e puòdel Pd queld'innovazione e, mi auguro, di ambientalismo che serve al". Ad affermarlo è il Commissario Ue per l'Economia ed ex premier, Paolomentre oggi si svolge l'Assemblea nazionale del Pd che dovrebbe nominare Enricosegretario.

Pd: Gentiloni, 'da Zingaretti scelta coraggiosa, Letta può fare del partito motore per Paese' Il Tempo Pd: Gentiloni, 'da Zingaretti scelta coraggiosa, Letta può fare del partito motore per Paese' Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Zingaretti ha compiuto una scelta coraggiosa, coerente e non consueta. È uno stappo doloroso e credo che la comunità del Pd ne abbia capito il senso. Con Enrico Letta si p ...

Progressisti & machisti. Così è iniziato il processo nel Pd Il partito ha indicato solo maschi per il governo Draghi e questo ha riaperto una questione mai risolta. Dopo lo choc (e le scuse dell’ex segretario Zingaretti) è venuto il momento di capire che cosa ...

